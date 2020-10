Le Sporting d'Anderlecht privé de trois titulaires contre l'Antwerp?

Anderlecht espère s'offrir un match référence ce dimanche, mais comme toutes les semaines, Vincent Kompany pourrait être privé de joueurs importants.

Le Sporting d'Anderlecht reçoit l'Antwerp, qui reste sur une série de six victoires consécutives, et qui s'est offert le scalp de Tottenham jeudi soir. Et si l'absence de Bogdan Mykhaylichenko, positif au coronavrius, était déjà actée, deux autres forfaits pourraient s'y ajouter.

Yari Verschaeren, touché à la cheville, et Amir Murillo, qui souffre des ischio-jambiers, ont manqué l'entraînement jeudi et sont tous les deux très incertains. Un double coup dur si ça se confirme pour VIncent Kompany: Amar Murillo n'a pas encore manqué la moindre minute cette saison, alors que Yari Verschaeren s'est installé dans le onze de base depuis quelques semaines.