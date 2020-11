Dante Brogno, touché par le Covid, ne voyait pas d'autre solution que l'arrêt de la Nationale 1

L'entraîneur des Francs-Borains est passé par des moments difficiles en raison de la pandémie. Si parler football lui fait du bien, il comprend mieux que personne que les priorités sont ailleurs en ce moment.

Quand nous contactons Dante Brogno pour évoquer la suspension du championnat de Nationale 1 pour le reste de l'année 2020, c'est bien sûr pour parler sportif : ses Francs-Borains n'ont pu jouer qu'un seul match, le 27 septembre face à Tirlemont (victoire 2-1), et font partie des équipes ayant le plus subi de reports depuis le début de la saison. Mais l'humain passe vite au premier plan : "Je viens de vivre ce qui est peut-être la pire semaine de ma vie. Mon père, 73 ans, vient de sortir du coma après avoir été touché par le Covid-19. Il est stationnaire, mais pas hors de danger", nous déclare d'emblée un Dante ému.

"J'ai toujours placé l'humain d'abord et dans ces conditions, il est évident pour moi que la décision d'arrêter le championnat est la meilleure chose à faire. Donc non, cette décision n'a pas du tout été un choc pour moi", affirme l'entraîneur des Francs-Borains. "On savait dès le début de la saison que ça pouvait basculer à tout moment. Je pense qu'il ne faut pas reprendre le championnat avant qu'on ait pu assurer la santé de tous en priorité".

Une reprise difficile à prévoir

Le RFB arrivait en Nationale 1 avec des ambitions très hautes, mais n'a jamais vraiment pu lancer sa saison. "Nous étions dans une bonne dynamique, avec cette promotion et ce titre que nous n'avons malheureusement jamais pu fêter. Et malgré les nombreuses arrivées cet été, cette dynamique était toujours présente, avec l'ambition du titre d'emblée", confirme Brogno.

"Lors de la préparation, tout allait bien. Mais le long arrêt a compliqué les choses et lorsqu'on reprendra, peu importe quand ce sera, ce sera à nouveau très difficile. Il y a eu énormément de blessures aux adducteurs, de pubalgies en raison du manque de rythme. Et ce dans tous les clubs". Dans ces conditions, et avec les matchs en retard qui s'accumulent, peut-on envisager raisonnablement que la saison aille à son terme ? "Quelles que soient les décisions prises, il y aura des grincements de dents. L'humain est ainsi fait. Nous comptons sur la fédération pour prendre la décision la "moins pire" vu les circonstances", soupire Dante Brogno.

En attendant, tout se fera à distance pour l'instant. "Nous ne pouvons pas nous entraîner, pas organiser de matchs. Avec les méthodes actuelles, je peux rester en contact avec mes joueurs et leur fournir un programme personnalisé, mais ça ne les tiendra en forme qu'au maximum possible dans ces conditions, ce n'est pas optimal".

Regarder des matchs, en tirer quelques idées pour plus tard, sortir de la grisaille quotidienne

Et sur le plan personnel, comment faire pour encore se sentir coach à part entière, mais aussi pour garder la tête au football dans cette période, alors que la majeure partie de ce qui compose le job n'est plus là ? "C'est une bonne question. On ressent ce manque au quotidien. Je parviens à regarder des matchs et je le fais toujours avec en tête mon rôle de coach", raconte Dante Brogno. "J'analyse ce que je vois, j'en tire quelques idées, tout en sachant qu'elles ne sont pas adaptables à chaque noyau. Par exemple, ce soir, un beau Real Madrid - Inter Milan est au programme", sourit-il.

"Bien sûr, je ne pourrai pas les partager de sitôt avec mes joueurs sur le terrain. Et eux aussi ressentent ce manque, c'est difficile pour eux. Mais ce sera pour plus tard. Ce n'est pas vers ça que se dirigent mes pensées en ce moment", conclut le Carolo, auquel nous souhaitons la santé à lui et sa famille. "Ca me fait du bien de parler football ! Ca sort de la grisaille".