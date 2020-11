Dury n'en croit pas ses yeux: "Nous sommes dans le coin, nous prenons des coups"

Ce lundi soir, Zulte Waregem a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras à la 97ème minute.

"C'est quelque chose qui arrive régulièrement dans notre situation", a déclaré Dury en conférence de presse après le nul face à courtrai. "Je trouve que Courtrai a mieux joué, qu'ils ont eu les meilleures occasions. Nous avons eu aussi des occasions et nous pouvions être heureux de mener 1-0."

Mais malheureusement pour Zulte Waregem et Dury, il y a eu le penalty sifflé et ensuite marqué par Mboyo dans les toutes dernières secondes du match. "Je voudrais revoir la phase, mais je ne vais pas discuter du règlement. Je n'en veux pas à l'arbitre, ni à Opare".

Dury fait le point global sur la situation de son club de toujours: "Quand on ne peut pas gagner pendant 8 rencontres de suite, quand nous sommes à la 16ème place, quand nous avons un bilan de 1 sur 18... on est un peu comme un boxeur dans un coin, on prend des coups. Une victoire ce soir nous aurait donné de l'espoir. Nous pouvions prendre un point mais nous n'y arrivons pas. C'est un peu le résumé de notre début de saison. Nous n'allons cependant pas baisser les bras et nous concentrer sur le match contre le Cercle."