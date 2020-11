🎥 André Villas-Boas : "On fait de la merde"

Le technicien portugais était très déçu après la nouvelle déconvenue européenne de l'OM défait (3-0) à Porto lors de la troisième journée de la Ligue des champions.

C'est fait, l'Olympique de Marseille vient d'égaliser le triste record d'Anderlecht de douze défaites consécutives en Ligue des champions. Ce mardi soir, le FC Porto a facilement pris la mesure de l'OM. "On se tue nous-mêmes, tout le temps. Notre parcours est marqué par nos erreurs individuelles, on offre des buts. Un sentiment de honte ? Oui, il n'y a rien à dire", a expliqué André Villas-Boas à l'issue de la rencontre.

Dernier de son groupe avec zéro point, le club phocéen vise la troisième place. "La Ligue Europa, ce n'est pas un bonus, c'est le minimum acceptable. Mais c'est la place des perdants. C'est possible encore, on joue l'Olympiakos à la maison et Porto. Mais je suis plus préoccupé par le fait de donner une bonne image car ce n'est pas normal. On est tellement faibles, on prend des buts comme ça tout le temps. En L1, c'est un peu mieux. L'avantage, c'est que cette Ligue des champions va finir vite. Je veux juste qu'on donne une bonne image maintenant", a expliqué le coach de l'OM avant d'évoquer le triste record égalé de douze défaites consécutives en Ligue des champions...

"Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Cela a commencé avec Deschamps. On subit. Pour faire de la merde en Ligue des champions, il faut quand même être là. On est là et on fait de la merde", a lâché Villas-Boas.