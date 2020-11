🎥 Le somptueux coup-franc de Suleymanov à Séville

Le but de la soirée en Ligue des Champions mercredi.

Shapi Suleymanov n'avait pas encore marqué en Ligue des Champions, il a ouvert son compteur mercredi soir, à l'occasion du déplacement de Krasnodar à Séville. Et de quelle manière! D'un somptueux coup-franc, le jeune ailier russe avait ouvert le score.

Un bijou qui n'a pourtant pas suffi au bonheur de Krasnodar. Les Russes ont laissé filer un avantage de deux buts et partagent désormais la dernière place de leur groupe avec un point et six unités de retard sur le duo de tête, composé de Séville et de Krasnodar.