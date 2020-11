C'est fait : la Belgique perd une place au classement UEFA au profit des Pays-Bas

Les mauvais résultats des clubs belges cette semaine en Coupe d'Europe ne font pas progresser notre coefficient UEFA, au contraire de celui des Pays-Bas : nos voisins du Nord prennent la 8e place au classement.

Cela nous pendait au nez, et le 0/12 de cette semaine en Coupes d'Europe n'a évidemment rien arrangé : la Belgique est désormais 9e au classement UEFA, dépassée par des Pays-Bas qui n'avaient déjà plus qu'un tout petit retard (0,1) avant ce jeudi. L'Ajax Amsterdam (en C1) et Feyenoord (en C3) ont quant à eux fait progresser le coefficient de leur pays, assez pour dépasser la Belgique de 300 petits points (34 600 contre 34 300).

Le tout est, désormais, de redresser la barre : les classements des cinq dernières saisons étant pris en compte pour réévaluer le classement chaque année, nous perdrons bientôt la très fructueuse saison 2016-2017, durant laquelle Anderlecht et Genk avaient atteint les quarts de finale de l'Europa League : sans cette saison, la Belgique pourrait bien basculer hors du top 10, ce qui signifie tout simplement perdre les accès directs à la Ligue des Champions et l'Europa League.