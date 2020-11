Michel-Ange Balikwisha après le partage à l'Antwerp : "Nous n'avons pas baissé la tête"

Dans les cordes face à l'Antwerp ce dimanche, le Standard de Liège est parvenu à arracher le partage au Bosuil (1-1). Un bon point avant une trêve internationale bien méritée côté liégeois.

L'Antwerp a dominé un Standard de Liège aux abois ce dimanche, mais les Rouches sont parvenus à ramener un point du Bosuil. Ils ont fait preuve de courage et n'ont pas abandonné malgré un match ô combien compliqué. "Nous avons fait preuve d'une bonne mentalité et nous avons su planter ce but égalisateur", explique Michel-Ange Balikwisha à l'issue de la rencontre. "Nous n'avons pas baissé la tête et avons continué d'y croire", explique le jeune Liégeois qui a évoqué ce qu'il manquait en première période.

"Il y avait un manque de communication entre nous et cela s'est ressenti directement. Nous nous donnions peu d'informations sur ce qu'il était important de faire à des moments bien précis comme le pressing etc...Mais la pause a permis de rectifier cela", a précisé l'attaquant qui retrouve petit à petit ses sensations.

Touché par le Covid-19, Michel-Ange Balikwisha a manqué trois rencontres de suite. "Une pause forcée évidemment. Je retrouve peu à peu ma forme et suis moins fatigué", a ajouté le joueur âgé de 19 ans prêt à tout donner pour son coach. "À nous les jeunes, il nous accorde beaucoup de confiance. Donc nous voulons tout donner pour lui", a conclu l'attaquant des Rouches.