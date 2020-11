François Fornieri : Tout était en ordre, mais un élément m'a freiné"

Ce mardi matin, le Standard de Liège a fait savoir que Bruno Venanzi et François Fornieri ont mis un terme à leur négociation avec pour un partage du capital de la S.A. Standard de Liège.

Bruno Venanzi reste l’actionnaire majoritaire du Standard et ne vendra finalement pas 50 % de ses parts à l’homme d’affaires liégeois François Fornieri.

Ce dernier a réagi et s'est expliqué auprès de nos confrères de la RTBF. "Je tiens tout d’abord à préciser que ce n’est pas du tout un problème de liquidités car les sommes prévues pour l’investissement dans le club étaient bien sur mes comptes. (...)Tout était en ordre et j’avais déjà désigné mes administrateurs. Mais un élément m’a freiné. Après analyse, mes banquiers m’ont mis en garde sur les risques de mon investissement", a expliqué le Liégeois avant de poursuivre. "Le Standard risque en effet, selon eux, de connaître de graves problèmes financiers et ou judiciaires à l’avenir. Cela risquerait de nuire, à terme, à l’image de ma société Mithra ou de voir mes comptes, ou ceux de mes sociétés, bloqués (...)" a conclu Fornieri.