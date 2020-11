Un transfert estival de Manchester United a envie de jouer plus"Je sais que je peux apporter quelque chose"

Arriver à Manchester United et directement se faire une place au soleil, c'est quelque chose de très compliqué, surtout au milieu de terrain.

Après le match amical entre les Pays-Bas et l'Espagne mercredi soir (1-1), Donny van de Beek a évoqué ses débuts difficiles avec Manchester United.

Interrogé par NOS, le milieu de terrain néerlandais n'a pas caché sa frustration quant à son temps de jeu depuis le début de saison. Acheté l'été dernier pour 39 millions d'euros en provenance de l'Ajax Amsterdam, le footballeur de 23 ans tient néanmoins à prendre son mal en patience. "C'est un cliché de dire cela, bien sûr j'aurais aimé jouer plus, mais j'aime vraiment être dans une belle équipe. J'ai été très bien accueilli et aidé par tout le monde. Je suis une personne patiente, mais bien sûr, vous y allez pour jouer le plus possible. Je pense aussi, dans les minutes jouées, avoir montré que je pouvais apporter quelque chose à l'équipe."

Toutes compétitions confondues, Donny van de Beek a disputé dix matches avec les Red Devils, pour un but. S'il a notamment été titularisé à deux reprises en Ligue des Champions, le natif de Nijkerkerveen n'a en revanche pas démarré une seule rencontre de Premier League, en cinq apparitions.