Le jour où le FC Barcelone a refusé de transférer Mbappé

Le Barça n'avait qu'à prendre la décision de faire venir l'attaquant français en Cam Nou, mais ils ont préféré faire un autre choix.

Un ancien membre de la direction du FC Barcelone a fait savoir que le club de la Catalogne était passé à côté de la venue de Kylian Mbappé, durant l'été 2017, avant le transfert de l'attaquant français au Paris Saint-Germain.

C'est ce qu'a révélé Javier Bordas à l'occasion d'une interview donnée au journal El Mundo Deportivo. L'ex-directeur sportif des Blaugrana a expliqué que le secrétariat technique du Barça avait à l'époque préféré se tourner vers Ousmane Dembélé plutôt que de s'attacher les services de l'avant-centre français de l'AS Monaco.

"Oui, lorsque nous devions signer Dembélé, Minguella m'a appelé pour me dire que Mbappé était à portée de main. J'ai parlé avec Bartomeu et il m'a dit de le regarder. J'ai appelé son père et il m'a dit qu'il n'allait pas à Madrid car Cristiano (Ronaldo), Benzema et Bale étaient là et qu'à la place, il pouvait aller au Barça car Neymar n'était pas là. Le président de Monaco a préféré qu'il se rende au Barça pour ne pas renforcer le PSG, un concurrent direct. Et pour 100 millions, cela aurait pu être fait. Mais Robert (Fernandez) a préféré Dembélé et Pep Segura l'a soutenu. L'explication est que Mbappé joue pour lui et Dembélé joue pour l'équipe. Et depuis qu'un ailier comme Neymar est parti, Robert a préféré un ailier plus qu'un finisseur."