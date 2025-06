🎥 La Pro League dévoile son nouveau ballon qui sera utilisé en championnat... mais aussi en Europe !

Ce vendredi, la Pro League n'a pas seulement dévoilé le calendrier, mais aussi le nouveau design du ballon officiel. Kipsta et Decathlon restent les fournisseurs... mais avec un look totalement rafraîchi !

La nouvelle saison approche à grands pas. La Pro League a dévoilé le nouveau calendrier, mais ce n’est pas tout : une nouveauté de taille attend également les clubs la saison prochaine. En effet, un nouveau ballon sera utilisé.

Depuis la saison 2023/2024, tous les clubs de la Jupiler Pro League, de la Challenger Pro League et de la Lotto Super League jouent avec le même ballon.

Pendant deux saisons, le même modèle a été utilisé, mais Kipsta opte désormais pour un ballon au nouveau design. Celui-ci sera également utilisé en Europe par les clubs belges, un détail important.

"Avec Decathlon, nous avons un partenaire qui fournit non seulement du matériel de qualité, mais qui partage aussi nos valeurs. Kipsta représente l’innovation, la durabilité et l’accessibilité. Comme nous, ils misent sur des compétitions qui se renouvellent sans cesse, qui sont sportivement solides et socialement pertinentes", explique Lorin Parys, CEO de la Pro League.

"Ensemble, nous veillons à ce que des milliers de joueurs, des jeunes aux professionnels, puissent performer et progresser avec du matériel de qualité. Decathlon s’est appuyé sur le ballon des deux dernières saisons et a tenu compte du feedback des joueurs pour ce nouveau design. Cette approche constructive démontre que notre collaboration avec Decathlon est un investissement important pour l’avenir du football belge."

