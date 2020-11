Wayne Rooney prend du galon à Derby County

Le club s'est séparé de Philippe Cocu cette semaine et Rooney va prendre les choses en main.

Derby County a communiqué samedi le départ de son entraîneur Phillip Cocu. Le technicien néerlandais a été remercié après le début de saison manqué des Rams, derniers de la Championship.

Wayne Rooney a réagi à la fin de la collaboration avec le technicien de 50 ans. Dans un communiqué relayé par les médias anglais, l'attaquant de 35 ans a révélé qu'il allait intégrer le staff en vue de préparer le match à Bristol City, samedi prochain, pour le compte de la 12e journée de Championship.

"Je suis désolé que Phillip et son équipe aient quitté le club et je tiens à le remercier personnellement pour toute son aide et ses encouragements au sein de son équipe d'entraîneurs. Le plus important maintenant est de stabiliser le club et de commencer à remonter au classement. On m'a demandé de faire partie de l'équipe d'entraîneurs pour aider les équipes à se préparer pour le match vital de samedi prochain contre Bristol City. Les entraîneurs et moi parleront aux joueurs lundi."