Dimitri Payet a été mis au régime

Les blagues sur le poids de Dimitri Payet vont donc se terminer.

Même si le match face à l'OGC Nice prévu samedi en Ligue 1 (21h00) est menacé de report en raison des nombreux cas de Coronavirus décelés dans l'effectif niçois, André Villas-Boas a décidé de maintenir le programme prévu en attendant une décision de Ligue.

Comme l'explique RMC, Dimitri Payet était de la partie et le Réunionnais est apparu plus affuté qu'avant la trêve internationale. En quelques jours, le meneur de jeu de l'OM a déjà perdu plusieurs kilos et semble décidé à retrouver son meilleur niveau. Cela passait nécessairement par une sérieuse remise en forme pour Payet dont le début de saison a été largement critiqué.