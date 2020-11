Neymar a-t-il quitté le FC Barcelone à cause de Lionel Messi ?

En 2017, le PSG a fait signer Neymar au bout de longues négociations et tout le monde se demande encore pourquoi le Brésilien a fait ce choix.

Une question est donc sur toutes les lèvres : est-ce que le Brésilien a quitté la Catalogne ç cause de Lionel Messi ? Depuis 2017, il est souvent expliqué que l’actuel joueur du PSG souhaitait sortir de l’ombre de Lionel Messi et enfin être le numéro 1 dans son équipe.

Ancien dirigeant du FC Barcelone, Javier Bordas est revenu sur les raisons du départ de Neymar en 2017. Est-ce alors à cause de Lionel Messi ?

"Si je connais la raison de son départ ? Je le sais, mais je préfère qu'il le dise. Si c’était parce qu’il ne voulait plus évoluer dans l’ombre de Messi et être le numéro 1 ? Il me l'a expliqué et ne m'a pas dit cela. Et je ne pense pas que ce soit à cause de cela. Il veut être le numéro un et il sait que lorsque Messi cessera d'être le numéro un, il le sera. Mais il était prêt à être un numéro un bis avec Messi. Si je peux vous donner la raison de son départ ? Non, parce que c’est lui qui me l’a expliquée", a-t-il lâché pour Mundo Deportivo.