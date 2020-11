Witsel et Meunier suspendus : qui pour les remplacer face au Danemark ?

Il n'y avait pas que des bonnes nouvelles ce dimanche : avertis face à l'Angleterre, Thomas Meunier et Axel Witsel manqueront le dernier match de Ligue des Nations. Les remplacer ne sera pas forcément évident.

Un Thomas pour un autre ?

Thomas Meunier semble avoir pris la mauvaise habitude de prendre la jaune de trop : après la demi-finale du Mondial, voilà que l'arrière droit manquera le match décisif qui doit emmener nos Diables vers le Final Four de la Nations League. Une absence d'autant plus gênante que son remplaçant naturel, Timothy Castagne, n'est pas dans le groupe, pas plus qu'Alexis Saelemaekers qui aurait été la solution idéale.

Heureusement, Roberto Martinez a décidé de convoquer un autre latéral : Thomas Foket, ressorti des cartons pour la première fois depuis un peu plus de trois ans et récompensé de ses bonnes prestations à Reims. Déjà monté au jeu contre la Suisse et à l'assist, il a convaincu son sélectionneur, ce qui le place comme favori pour débuter mercredi face au Danemark.

La seule autre option s'appelle a priori Nacer Chadli, qui avait pris la place de Meunier lors de sa suspension en Russie. Mais l'ex-Anderlechtois paraît partir avec un retard sur son concurrent, malgré ses bons et loyaux services : ses premières minutes à Istanbul datent du week-end passé après une longue indisponibilité durant la majeure partie de l'année 2020. Foket a une superbe carte à jouer en vue de l'Euro 2020 ...

Leander Dendoncker de retour ?

Reformer le duo Tielemans-Dendoncker au milieu de terrain, en offrant plus de latitude offensive à un Tielemans plutôt bon ce dimanche, semble être la solution naturelle pour pallier l'absence plutôt problématique d'Axel Witsel, métronome de notre jeu. Reste une incertitude : l'état physique d'un Leander sorti à la pause contre la Suisse et qui reviendra à peine de ses douleurs au genou et à l'aine.

L'autre option serait de replacer Kevin De Bruyne un cran plus bas que ce dimanche - là où il est le plus à l'aise - en duo avec Tielemans. Jérémy Doku pourrait en profiter pour décrocher une titularisation de plus, tout comme Dodi Lukebakio. Le remplaçant le plus naturel de Witsel reste cependant Leander Dendoncker.