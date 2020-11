Eupen déçu et malchanceux : "Nous méritions les trois points"

Eupen peut nourrir de gros regrets ce week-end après avoir vu le Standard arracher le partage dans les arrêts de jeu via un certain Arnaud Bodart (2-2).

Eupen était à deux doigts de s'imposer à Sclessin ce samedi après-midi mais c'était sans compter sur Arnaud Bodart. "Nous sommes vraiment déçus car nous méritions les trois points", a lâché Benat San José à l'issue de la rencontre. "Nous avions bien débuté la partie puis nous avons bien géré la rencontre en supériorité numérique. Notre pressing était bon tout comme notre personnalité. Un match complet de la part de mes troupes", a expliqué le coach d'Eupen.

Toutefois, le Standard de Liège peut surprendre à n'importe quel moment. "Une équipe fantastique qui est capable de profiter du moindre espace. Une formation rapide et dangereuse. Nous savions qu'ils allaient tout donner en seconde période et nous avons eu les occasions pour tuer la rencontre. Notre 1-3 a été annulé pour hors-jeu, mais je n'ai pas encore vu les vidéos. Ce 2-2 est un très bon résultat en soi pour nous mais nous avons été vraiment malchanceux. Puis ces six minutes de temps additionnel...Et leur gardien égalise dans les dernières secondes. Être si proche de la victoire et ne repartir qu'avec un point ! Mais je reste fier de mes joueurs qui ont réalisé un bon match", a conclu Benat San José.