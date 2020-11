Marquinhos se défend: "Ce n'est pas un manque d'envie"

Le PSG va jouer son avenir européen ce mardi contre Leipzig. Les Parisiens sont dans une situation délicate.

Présent en conférence de presse à 24h du match face à Leipzig, Marquinhos a tenu à défendre ses coéquipiers. En effet, le défenseur brésilien refuse d'accepter les critiques concernant un potentiel manque de motivation des Parisiens pour cette saison. Selon lui, l'objectif est clair : remporter la LDC.

"On est des compétiteurs, on a faim. On sait que ce n'est pas facile, que ce n'est pas avec un claquement des doigts que tu vas arriver en finale de Ligue des champions. On essaie de surmonter ces obstacles. Mais dès qu'on perd un match ce n'est pas parce qu'on a pas la faim et la flamme d'aller au bout. Si les choses se passent mal, c'est pas parce qu'on n'a pas envie. Tout le monde sait quels sont nos objectifs cette saison. Ce sont les mêmes que l'année dernière" a-t-il déclaré.