Theo Bongonda apprécié la venue de Van Den Brom: "Il n'a rien voulu imposer"

Theo Bongonda a une nouvelle fois été étincelant ce dimanche soir face à Mouscron. Auteur de deux buts, l'ailier de Genk a tenu à parler des premiers pas de son nouveau coach.

Theo Bongonda n'avait pas apprécié le départ de Jess Thorup et il l'avait fait savoir sur les réseaux sociaux. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et John Van Den Brom est arrivé...finalement en toute simplicité et presqu'en toute discrétion.

"Le coach n'est pas arrivé en essayant d'imposer sa philosophie", a déclaré Bongonda en conférence de presse. "Il a assez d'expérience pour savoir qu'il n'y avait pas de raison de tout changer. Il n'a pas essayé d'instaurer de nouvelles choses, il est venu positivement dans une équipe positive. Est-ce qu'il s'est énervé à la mi-temps? Non, il est resté calme. Il nous laisse une certaine liberté et nous en avons besoin."

Genk est donc sur un bilan de 15 sur 15 qui place l'équipe à la deuxième place du classement. Jusqu'où peuvent aller les Limbourgeois? "Nous voulons viser le plus haut possible, c'est à dire le titre. Mais nous prenons match par match et d'abord nous devons nous qualifier pour les playoffs 1."