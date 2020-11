Charleroi à hauteur de Bruges, Anderlecht hors du top 8 : ce que les matchs en retard peuvent changer

Les matchs en retard de Pro League impliquent un classement un peu difficile à lire en raison des points que pourraient encore prendre certaines équipes, tant dans le peloton de tête qu'en bas. Tentons de clarifier tout ça...

En haut de classement : Charleroi peut relativiser

Oui, le Sporting Charleroi a perdu la tête du classement, et les Zèbres sont même descendus du podium après leur contre-performance contre La Gantoise. Mais il est trop tôt pour paniquer au Mambourg, même si on y déplore que "c'était mieux avant" (sic).

Et pour cause : Charleroi compte un match en retard ... à domicile contre Waasland-Beveren, dont on ne peut pas dire que ce soit le club en forme. La rencontre se tiendra le 2 décembre prochain ; si l'on rajoute trois points fictifs au Sporting, il est actuellement premier ex-aequo avec le Club de Bruges. Reste à se reprendre vendredi, en déplacement à Eupen, pour rester à portée d'ici là...

Dans le top 8 : Anderlecht peut regarder derrière

Malgré sa défaite au Beerschot, Anderlecht reste dans le top 8. Mais les Mauves peuvent voir plusieurs équipes revenir à leur hauteur, voire les dépasser : OHL et le Cercle de Bruges comptent tous deux un match en retard, et les Brugeois peuvent frapper les premiers, dès ce mercredi 25 novembre avec la réception de l'Excel Mouscron. Trois points ramèneraient le Cercle à hauteur du RSCA, même s'il faudrait un carton pour rattraper le retard à la différence de buts (+5 contre +1).

OHL, de son côté, reçoit également ... Mouscron, dans deux semaines ; en cas de victoire dans ce match en retard, les Louvanistes peuvent faire une belle opération au classement. D'ici là, cependant, deux matchs auront lieu et l'eau aura peut-être coulé sous les ponts. Enfin, et même si ça ne concerne plus le RSC Anderlecht cette fois, rappelons que si le KV Ostende s'impose ce soir à Waasland-Beveren, il intègre le top 8 d'emblée, aux dépens d'OHL.

En bout de classement : bagarre pour le bonnet d'âne

Bien malin qui peut prédire la lanterne rouge une fois les matchs en retard joués : l'Excel Mouscron compte pas moins de trois rencontres dites "d'alignement", qui pourraient virtuellement placer (en cas de 9/9) les Hurlus à la 14e place, devant - par exemple - Zulte Waregem. Matchs prévus demain (Cercle-Mouscron), le 1er décembre (Mouscron-STVV) et le 8 décembre (OHL-Mouscron).

Avec seulement 2 points de plus que l'Excel, Waasland-Beveren compte 2 matchs de retard et commence dès ce soir contre le KV Ostende. Une victoire permettrait de souffler, au moins temporairement, du côté du Freethiel. Car le reste ne sera pas du même acabit avec un déplacement à Charleroi la semaine prochaine ...

Enfin, rappelons que le STVV compte également un match de retard, aux implications moins importantes pour les Canaris eux-mêmes que pour leur adversaire, l'Excel Mouscron, où ils se déplaceront le 1er décembre. Mais une défaite dans ce match d'alignement et Saint-Trond pourrait bien commencer à regarder derrière avec inquiétude ...