Ligue des Champions: les Diables Rouges entre dernière chance et qualification à portée de mains

Avant le choc entre l'Inter et le Real, qui opposera Romelu Lukaku à Thibaut Courtois et Eden Hazard, plusieurs Diables Rouges seront impliqués, ce mardi en Ligue des Champions.

Rennes-Chelsea (Roazhon Park, 18h55)

Le match de la dernière chance pour Jérémy Doku et ses partenaires? Avec un bilan d'un point sur neuf, le Stade Rennais accuse six points de retard sur une hypothétique qualification pour les huitièmes de finale de la C1. Les Bretons ont sans doute déjà fait le deuil de cette qualification et ambitionneront d'aller gratter la troisième place et un ticket pour l'Europa League. A ce titre, un bon résultat contre Chelsea permettrait au troisième du dernier championnat de France de repartir du bon pied alors que Jérémy Doku et ses partenaires n'ont gagné qu'un seul de leur huit derniers matchs.

Dortmund-Club de Bruges (Signal Iduna Park, 21h)

Un duel à l'accent belge sur la pelouse du Borussia Park, ce mardi soir. Battus d'entrée par la Lazio, Thomas Meunier, Axel Witsel et Thorgan Hazard ont ensuite idéalement redressé la barre. Et une victoire contre les Blauw en Zwart permettrait au Borussia de quasiment s'assurer d'une qualification sans histoire pour les huitièmes de finale.

La courbe est inversée pour les Brugeois. Brillant au Zenit, le Club a ensuite loupé le coche contre la Lazio, avant de couler en une demi-heure, contre le Borussia. Avec quatre points à son compteur, l'équipe de Philippe Clement restera en course pour la qualification à l'issue de son déplacement en Allemagne, mais un bon résultat à Dortmund permettrait aux Blauw en Zwart de faire le plein de confiance avant d'entamer la dernière ligne droite de leur phase de poules qui leur proposera un déplacement délicat à Rome et la réception du Zenit.

Manchester United-Basaksehir (Old Trafford, 21h)

Deux ans après une campagne compliquée avec l'AS Monaco, Nacer Chadli va-t-il retrouver les joies de la Ligue des Champions, mardi soir? Absent lors des trois premières sorties européennes de sa nouvelle équipe, le Diable Rouge a, depuis, retrouvé la joie des terrains avec l'équipe nationale et avec son club.

Pas impossible donc qu'il soit impliqué, sur la pelouse de Manchester United, mardi soir. Tombeur surprise des Red Devils à l'aller, le champion de Turquie en titre peut encore espérer quelque chose dans un groupe H indécis qui, à mi-parcours, est emmené par United et Leipzig (6 points), mais dans lequel le PSG et Basaksehir (3 points) n'ont pas dit leur dernier mot.