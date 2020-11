Waasland-Beveren gagne mais arrive avec une mauvaise nouvelle

Ce mardi, Waasland-Beveren s'est imposé contre Ostende mais tout n'est pas rose pour autant.

Waasland-Beveren respire. Grâce à sa victoire ce mardi contre Ostende, le club possède désormais 8 points et donc 5 de plus que Mouscron, et deux de moins que STVV. Les buts de Albanese et de Sinani contre les Côtiers valent dont leur pesant de cacahuètes.

Mais lors de ce match, Joe Efford a quitté la pelouse du blessure. Une mauvaise nouvelle qu'est venu confirmer Nicky Hayen en conférence de presse. "C'est une blessure musculaire. Nous allons devoir voir pour combien de temps il en aura avant de revenir dans l'équipe".

Waasland-Beveren ne manque cependant pas de joueurs offensifs avec Albanese, Sinani et Frey.