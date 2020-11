Jonathan David revient sur les critiques concernant son efficacité : "On a toujours cette pression"

Débarqué à Lille cet été, Jonathan David a mis du temps à trouver ses marques sur le terrain et à ouvrir son compteur de buts. L'ancien Buffalo s'est confié sur la pression qui entoure son début de saison.

Dimanche dernier, Jonathan David a inscrit son premier but sous les couleurs des Dogues face à Lorient, après plus de 800 minutes sans trouver le chemin des filets. L'occasion pour l'international canadien (12 capes) de revenir sur les attentes qui ont accompagné sont début de saison et sur son adaptation dans le nord de la France.

Dans des propos accordés sur le site officiel du LOSC, le joueur de 20 ans a évoqué la pression qui pèse sur ses épaules. "Comme attaquant, on a toujours cette pression : il faut marquer. Mais elle vient surtout de nous, même si à l'extérieur les gens veulent aussi que tu marques. C'est notre boulot. On a un travail à faire et il faut trouver les moyens pour le réaliser. C'est ce qui fait la différence."

Dimanche, il a marqué son premier but sous les couleurs lilloises ⚽



Une obsession pour les statistiques que le numéro 9 du club nordiste semble lui-même partager. "Mon objectif cette saison c'est de gagner le plus de matchs avec l'équipe et terminer le plus haut possible au classement. Personnellement, j'espère marquer le plus de buts, faire le plus de passes décisives et aider l'équipe du mieux que je peux."

Pour rappel, après un peu plus de deux ans passés à La Gantoise, Jonathan David a quitté la Belgique en août dernier pour rejoindre le LOSC contre un chéque estimé à 27 millions d'euros par Transfermarkt. Ce soir, l'ancien prodige des Buffalos devrait affronter l'AC Milan en Europa League (coup d'envoi à 19h).