Le meilleur gardien de la saison en Pro League selon Jean Butez

Jean Butez s'est rapidement imposé à l'Antwerp, où il est déjà devenu indispensable. Mais il n'estime pas pour autant être le meilleur gardien de Pro League depuis le début de la saison.

Pour le portier français de l'Antwerp, c'est à Arnaud Bodart que revient cet honneur. "C'est lui qui a pris le plus de points pour son équipe", estime Jean Butez dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. "Il n'a que 22 ans, mais il est déjà très mature et c'est impressionnant."

Et les autres portiers de Pro League? "Je ne trouve pas qu'il y ait vraiment un gardien qui sorte du lot", répond l'ancien Hurlu. "Simon Mignolet n'est pas aussi serein et régulier que l'an dernier. Sinan Bolat n'a pas vraiment eu de préparation et n'est pas encore à son top. Le jeu au pied de Mike Vanhamel est excellent. Même si je ne dois peut-être pas dire ça trop fort."