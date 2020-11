Collins Fai prêt pour le Clasico : "Un match spécial et ô combien important !"

Le Standard de Liège a renoué avec la victoire ce jeudi soir après avoir disposé du Lech Poznan (2-1). Les Rouches ont retrouvé leurs sensations mais ont surtout fait le plein de confiance avec le Clasico à Anderlecht ce dimanche.

Le Standard de Liège vient de marquer ses premiers points en Europa League après avoir arraché la victoire dans les dernières secondes contre le Lech Poznan grâce à une tête salvatrice de Laifis. Le Strandard semble avoir retrouvé son fond de jeu. "C'était mieux, le vent ne tournait pas de notre côté ces dernières semaines mais nous avons gardé le même état d'esprit. Le coach nous motive et fait en sorte que nous restons positifs. Une saison est faite de hauts et de bas. Nous venons de rencontrer une période difficile mais nous travaillons dur pour revenir. Nous communiquons mieux sur le terrain", a expliqué Collins Fai à l'issue de la rencontre.

L'exclusion d'Obbi Oulare a été une motivation supplémentaire. "Oui, il était bien dans le match avec plusieurs efforts et une grosse présence devant le but. Nous avons voulu aussi jouer pour lui et tout donner", a souligné le back droit du matricule 16.

Un succès qui arrive au bon moment, juste avant le fameux Clasico. "Il fallait faire un résultat positif ce jeudi car nous savons à quel point le match de dimanche est important", a précisé l'international camerounais. "Un match spécial ! Trois points pour nous et la victoire pour les supporters. Nous savons à quel point nous devons être prêts pour ce Clasico. Désavantagés avec ce match en semaine sur la scène européenne ? Nous allons récupérer au maximum et serons présents pour ce match ô combien important", a conclu Fai.