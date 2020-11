L'enterrement de Diego Maradona a été fait lors d'une cérémonie privée

Après un dernier hommage rendu à la "Casa Rosada", siège de la présidence argentine, le cercueil de Diego Maradona a été enterré ce jeudi minuit (heure belge). La cérémonie a eu lieu en privé avec sa famille.

Des milliers de personnes étaient présentes à Buenos Aires pour saluer une dernière fois la légende du football.

RIP 😭 Football legend Diego Maradona is laid to rest after thousands of fans lined the streets of Buenos Aires to pay their respects as his coffin was driven to the cemetery. #maradona #diegomaradona #burial #buenosaires #argentina pic.twitter.com/Zd7OtIdwAi