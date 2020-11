Nicolas Frutos rend hommage à Maradona : "Tu seras toujours ma plus grande inspiration"

L'ancien attaquant du Sporting d'Anderlecht a vécu dans un pays qui vouait un véritable culte à la légende du football.

Comme beaucoup de joueurs et de personnalités du football, Nicolas Frutos a rendu un dernier hommage à Diego Maradona, tristement disparu ce mercredi à l'âge de 60 ans.

L'ancien attaquant du Sporting d'Anderlecht a publié un long message sur son compte Instagram avec une photo de la légende du football : "Comme beaucoup de jeunes Argentins, tu es la raison pour laquelle j'ai commencé à jouer au football. Tu étais l'âme d'un peuple blessé. On pouvait te voir sur mon pyjama et sous mon pull. Tu as été, es et seras toujours ma plus grande inspiration. Je t'aime et tu vas beaucoup me manquer, Diego. Repose en paix."