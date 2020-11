"Ryota Morioka peut être performant dans les deux positions"

Le Japonais était aligné dans une position plus offensive, vendredi à Eupen, et si ça n'a pas porté ses fruits, ça reste une option pour le staff carolo.

Après quatre rencontres débutées sur le banc et une, contre le Standard, jouée sur le flanc droit, Guillaume Gillet a retrouvé sa place dans l'entrejeu carolo, vendredi, au Kehrweg. Conséquence directe: Ryota Morioka était positionné un peu plus haut sur l'échiquier carolo qu'à son habitude.

Et ça reste une option pour le Sporting de Charleroi. "Il peut être performant dans les deux positions", avance Frank Defays. "Sur ce match, l'équipe était moins bien, mais il apporte un certain équilibre. Dans les 15 premières minutes à Eupen, on a vu que c'était une combinaison qui pouvait très bien fonctionner."

Reste à voir si mercredi, contre Waasland-Beveren, Karim Belhocine optera à nouveau pour cette solution, où s'il préférera aligner Saido Berahino ou Shamar Nicholson en soutien de Kaveh Rezaei, comme ça a souvent été le cas depuis le coup d'envoi de la saison.