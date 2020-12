KDB tranquille, Courtois pour finir, Lukaku et Carrasco sous pression: enjeux pour les Diables en C1

On entre dans la dernière ligne droite de la phase de poules de Ligue des Champions et si Kevin De Bruyne a déjà son ticket en poche pour les huitièmes de finale, le sort des autres Diables Rouges pourrait se décider en partie, mardi soir.

KDB épargné?

Avec un bilan parfait de 12 points sur 12, Manchester City est déjà assuré de sa qualification pour le tour suivant. Le déplacement à Porto de ce mardi pourrait toutefois permettre aux Sky Blues de définitivement conforter leur première place. Un enjeu suffisant pour que Kevin De Bruyne soit titulaire? Ou Pep Guardiola préférera-t-il l'épargner, alors que la fin d'année sera corsée pour Manchester City? Réponse à partir de 21 h.

Thibaut Courtois peut conclure

Malgré un début de saison très délicat, le Real Madrid aborde, sans Eden Hazard, la dernière ligne droite de cette phase de poules en position favorable. Une victoire sur la pelouse du Shakhtar, mardi soir, et la qualification sera acquise pour Thibaut Courtois et ses coéquipiers.

Dernière chance pour Romelu Lukaku

Dans le même groupe, la situation de Romelu Lukaku est diamétralement opposée. Dernier de son groupe avec deux points, l'Inter n'a plus son destin en main. Pour espérer se qualifier, l'Inter doit absolument remporter ces deux dernières rencontres. Si c'est le cas et que le Real fait de même, les Nerazzurri se qualifieront pour la suite. Mais un partage dans le dernier match entre le Real et le Borussia éliminerait quoi qu'il arrive les Milanais. Mission claire donc pour Big Rom': gagner deux fois et croiser les doigts.

Yannick Carrasco et l'Atletico n'y sont pas encore

Pression également sur les épaules l'Atletico et de Yannick Carrasco. S'ils n'ont pas encore perdu cette saison en Ligue des Champions, les Colchoneros n'ont glané que cinq points sur douze. Ils abordent l'avant-dernière journée à la deuxième place, en position de qualifié donc, mais avec seulement deux points d'avance sur le Lokomotiv et quatre sur Salzbourg. Une défaite à Munich, combinée à une victoire du Lokomotiv contre le Red Bull pourrait mettre l'Atletico dans une position très inconfortable pour la dernière journée. Yannick Carrasco et ses partenaires savent donc ce qu'il leur reste à faire...

Liverpool et Origi ne peuvent plus traîner en route

C'est peut-être le groupe le plus indécis de cette Ligue des Champions. Liverpool est en tête avec neuf unités, mais l'Ajax et l'Atalanta (7 points) sont en embuscade. Jürgen Klopp et ses hommes se doivent donc de faire tomber l'Ajax, mardi soir à Anfield, pour assurer leur qualification pour les huitièmes. Titulaire la semaine dernière contre l'Atalanta, Divock Origi devrait cette fois prendre place sur le banc.