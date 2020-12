Robertson s'emporte et c'est la VAR qui trinque

Ces dernières semaines, la VAR a encore fait parler d'elle en Premier League.

Après James Milner, c'est au tour d'un autre joueur de Liverpool, Andrew Robertson, de se plaindre de la VAR, après une polémique lors du match Liverpool 1-1 Brighton, en Premier League, ce samedi :

"Cela affecte les joueurs, mais aussi l'ensemble du jeu. J'adorais aller aux matchs et ce moment où je pouvais célébrer un but. C'est ce qui est en train d'être un peu retiré du jeu. Maintenant, vous attendez deux ou trois minutes pour voir si un but est valide ou non et pour moi, si c'est serré, alors on doit laisser la décision initiale. Beaucoup de gens à qui j'ai parlé n'apprécient plus autant le football qu'autrefois parce qu'il est constamment en révision. Au cours des 18 mois aux deux dernières années, il y a eu beaucoup de changement dans les règles. Quand la VAR est arrivée, nous pensions qu'il n'y aurait pas de zones grises, que tout serait noir ou blanc, et ce n'est pas le cas aujourd'hui."

Les Reds sont co-leaders de la Premier League, avec Tottenham, après le match nul de ce week-end.