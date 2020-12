Malines y a cru jusqu'au bout, Eupen peut nourrir des regrets

Ce jeudi, il y avait u match de Jupiler Pro League au programme avant les rencontres d'Europa League. En effet, Eupen recevait le KV Malines en match d'alignement.

Après sa belle victoire contre le Sporting de Charleroi vendredi dernier, Eupen avait à coeur d'enchaîner un deuxième succès afin de prendre un peu d'air au classement. Côté malinois, Wouter Vrancken devait se passer des services de Vranckx suspendu et de Defour blessé.

Les Pandas obtiendront rapidement une belle occasion en début de partie via le buteur maison Smail Prevljak mais le Bosnien verra sa pichenette croisée passer au-dessus du but de Coucke (5e). Quelques minutes plus tard, Malines sera proche d'ouvrir le score mais Storm, pourtant tout seul dans la surface, décochera un tir croisé juste à côté du but de Defourny (9e). C'est finalement Eupen qui prendra les commandes de la rencontre via un but de Julien Ngoy, très bien lancé par Schouterden (20e), 1-0.

Le KaVé réagira peut avant la demi-heure de jeu avec une frappe puissante de Van Damme à ras le sol mais Defourny détournera le ballon des pieds (28e). Les visiteurs pousseront jusqu'à la pause à l'image d'une tête de Van Damme captée sur la ligne par Defourny (35e) et mais ne parviendront pas à trouver la faille.

En début de seconde période, Malines aura deux belles opportunités de revenir au score. D'abord avec une reprise de volée de Schoofs dans la surface captée en deux temps par Defourny (53e) puis avec un tir croisé de Kaya détourné du bout des gants par le potier eupenois (60e). Après avoir subi ces assauts malinois, Eupen tentera d'aller doubler la mise afin de se mettre à l'abri mais n'y parviendra pas après un tir de Ngoy peu à côté (66e) et deux essais de Baby sur Coucke (68e et 81e). Malines pensera avoir fait le plus dur mais Togui loupera une occasion en or. Tout seul à la réception d'un centre de Mrabti, il placera la ballon au-dessus (82e). À force de subir, Eupen encaissera dans les arrêts de jeu un but de Rob Schoofs (90e+2), 1-1.

Eupen est retombé dans ses vieux travers ce jeudi et n'est pas parvenu à tuer la rencontre face à une équipe de Malines qui y a cru jusqu'au bout. Les efforts malinois ont été récompensés, les troupes de Wouter Vrancken repartent du Kehrweg avec un point. Les Pandas avaient à coeur d'enchainer un deuxième succès de suite, c'est loupé. À noter également la belle prestation de Théo Defourny.

Eupen grimpe à la 11ème place avec 17 points, Malines reste 15ème avec 13 points.