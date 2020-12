Zulte Waregem veut enchaîner: "Mais Anderlecht, c'est quand même un cran au-dessus de La Gantoise"

Zulte Waregem s'est écarté de la zone rouge avant de croiser la route du Sporting d'Anderlecht. Un bon présage pour Francky Dury qui sait que l'adversité sera relevée, vendredi soir, au Stade Arc-en-Ciel.

Après de longues semaines difficile, le Essevée a retrouvé une bonne dynamique avec deux victoires en trois semaines: contre le Cercle de Bruges et la Gantoise. Et les Flandriens espèrent profiter de la visite du Sporting d'Anderlecht pour confirmer. "Mais, avec tout le respect que j'ai pour le Cercle et même La Gantoise, Anderlecht, c'est quand même un cran au-dessus", estime Francky Dury pour Het Nieuwsblad.

"Je trouve qu'ils ont une équipe très solide, avec beaucoup de bons joueurs. C'est surtout du point de vue technique qu'ils ont de la qualité. Il y a des éléments très intéressants dans cette équipe", détaille le coach de Zulte Waregem.

Francky Dury voit donc arriver ce match contre le Sporting comme un excellent test pour son équipe. "Je suis curieux de voir si, après le six sur neuf, mes joueurs sont prêts à défier une équipe encore plus fort. Mais je suis sûr que nous aurons nos chances", conclut-il.