D'Onofrio met la pression sur Mbokani: "Avec le Dieu de la saison dernière, nous serions en tête"

Dieumerci Mbokani n'est pas dans la meilleure saison de sa carrière, ce qui n'a pas échappé au directeur sportif du Great Old.

L'Antwerp a fait bonne impression en Europa League cette saison. Dans quelques jours, sur la pelouse de Tottenham, le Great Old jouera même la première place du groupe. Si l'équipe est en pleine progression depuis quelques semaines, c'est tout le contraire en ce qui concerne Dieumerci Mbokani.

Lors des dernières rencontres, Ivan Leko a placé son buteur sur le banc, pour non seulement des raisons sportives mais aussi pour des raisons physiques. "La différence entre Dieu qui est en forme physiquement et qui est motivé et un Dieu hors de forme sans aucun désir est énorme. Avec le Dieu de la saison dernière, nous serions déjà en tête du championnat avec 3 ou 4 points d'avance", a déclaré Lucien D'Onofrio dans Het Laatste Nieuws.

En début de saison, l'Antwerp a fait venir Guy Mbenza du Cercle Bruges, mais ce dernier n'a pas encore reçu les faveurs d'Ivan Leko. Pour le moment, c'est Benavente qui joue en tant qu'avant de pointe, ce qui n'est pas sa position naturelle. Cet hiver, D'Onofrio va donc certainement recruter un nouveau numéro 9. "Pour remplacer Dieu ou pour le chatouiller", conclut D'Onofrio.