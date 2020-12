Dylan Bronn et Metz se sont inclinés contre Lyon: "Nous sommes déçus... abattus"

L'ancien Buffalos, qui vit une saison pleine avec Metz en Ligue 1, ne digérait pas vraiment la défaite contre Lyon.

Surclassé par l'Olympique Lyonnais (1-3), le FC Metz a concédé un 4e match consécutif sans victoire ce dimanche pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. A l'image de l'échec de Farid Boulaya sur penalty en début de partie, le défenseur central des Grenats, Dylan Bronn (25 ans, 13 matchs en L1 cette saison), estime que rien n'a fonctionné pour son équipe.

"On est très déçus, même abattus, parce qu'on a très mal négocié ce match, dès l'entame. Ensuite, on se prend trois buts, on n'était pas assez solides. C'est dommage parce qu'on a commencé à jouer à 0-3 donc c'était presque mission impossible, a déploré l'international tunisien au micro de Téléfoot. On n'a pas répondu présent, il va falloir vite se remettre au travail et enchaîner pour prendre des points avant la trêve."

13e du classement, le club lorrain possède tout de même 6 points d'avance sur le barragiste, Reims.