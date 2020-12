Hernan Losada est sévère: "Pas une prestation pour prendre des points"

Hernan Losada et le Beerschot se sont inclinés pour la deuxième fois de la saison à domicile, une deuxième fois sans trouver les filets.

Hernan Losada, l'entraîneur du Beerschot, a donné son analyse de la défaite de son équipe contre Eupen ce dimanche. "Globalement en première période, et surtout lors du dernier quart d'heure, il y avait moins d'intensité et nous n'avons pas été les premiers sur le second ballon. Nous avons eu quelques occasions pour marquer des buts mais c'est Eupen qui nous a puni. Le 0-2 aurait même pu tomber".

En deuxième période, Losada a vu un meilleur Beerschot: "La première période n'était pas suffisante pour prendre des points, mais après la pause nous avons été plus consistants. Nous savions que Eupen aurait des occasions, mais au final nous avons tapé deux fois la barre et une fois le poteau et leur gardien a fait les arrêts qu'il faut".

Maintenant, l'ancien leader devra se relever contre Mouscron. "Nous devons bien analyser cette rencontre, mais maintenant notre focus est sur la prochaine rencontre. Il n'y a plus de matches faciles. Tout le monde dans ce championnat est concentré et solide, ils peuvent tous nou sembêter".