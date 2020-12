La France se prépare à de longs déplacements en qualifications : "ll faudra bien gérer ça"

La coupe du monde au Qatar passera par de longs voyages vers l'Europe de l'Est pour nos voisins.

Didier Deschamps a pris un moment pour commenter le tirage au sort. La tenante du titre était logiquement tête de série, et a hérité du groupe D.

La France a été plutôt épargnée, et se frottera à la Finlande, l'Ukraine, la Bosnie et au Kazakhstan : "On connaît très bien certains adversaires, l'Ukraine et la Finlande", analysait le sélectionneur tricolore.

Le Kazakhstan constituera une grande première pour la France, qui n'a jamais l'équipe dans son histoire, mais le déplacement sera très long : "Le Kazakhstan n’a jamais joué l’Équipe de France. Le déplacement sera très long. Il y aura des conditions climatiques difficiles pour certains pays. En mars, on aura trois matchs en neuf jours. Ce sera une difficulté supplémentaire."

"On s’adaptera. On verra la situation sanitaire au mois de mars aussi. En octobre et novembre, les matches à domicile et à l'extérieur n'ont pas été évidents à gérer. Si nous avons deux matches à l'extérieur avec seulement trois jours de repos, il faudra bien gérer ça en termes de logistique."