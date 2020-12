De quoi vous occuper pendant une bonne après-midi pluvieuse.

Plongez dans l'histoire Panini de votre club préféré et composez votre Eleven Sports Dream Team ! Choisissez votre club préféré, remplissez vos coordonnées et partagez votre ‘11’ de rêve de ces 49 dernières saisons avec vos amis et votre famille.

Vous pouvez le faire en cliquant sur ce lien : https://dreamteam.elevensports.be/