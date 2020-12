Aster Vranckx justifie le choix Wolfsburg : "C'est le scénario parfait"

C'est officiel. Aster Vranckx est transféré à Wolfsburg, en provenance du KV Malines. Un choix qu'il a pris le temps de justifier au lendemain de sa signature.

Dans quelques mois, Aster Vranckx prendra son envol. En effet, hier, son transfert vers le VfL Wolfsburg a été officialisé. Le jeune joueur de 18 ans va cependant finir la saison en Belgique, à Malines, et rejoindra le club allemand l'été prochain. Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, le principal intéressé a justifié son choix de carrière.

Pour l'international espoir belge, Wolfsburg constitue une étape intermédiaire idyllique pour donner une nouvelle dimension à sa carrière. "Le club m'a séduit parce qu'il a été le tremplin idéal pour d'autres joueurs belges (De Bruyne, Casteels, ndlr) [...] Je suis content parce que je peux finir la saison à Malines et acquérir encore plus d'expérience. C'est le scénario parfait. Je ne pense vraiment pas que tout cela aille trop vite. Sinon, je n'aurais pas accepté."

Malgré les offres formulées par de plus grands clubs européens pour tenter de s'attacher ses services, Aster Vranckx a donc choisi Wolfsburg pour pousuivre son ascension. Pour l'heure, l'indemnité de son transfert est estimée à 8 millions d'euros par Transfermarkt, soit la deuxième vente la plus importante de l'histoire des Sangs et Or, après celle d'Hassane Bandé à l'Ajax Amsterdam en juillet 2018.