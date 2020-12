Officiel: Malines a un accord avec un club allemand pour Aster Vranckx

Le jeune milieu de terrain belge était déjà sur le départ l'été dernier, c'est désormais pratiquement officiel.

Le KV Malines et Wolfsburg sont parvenus à un accord pour le transfert d'Aster Vranckx d'après Het Laatste Nieuws. Si le club allemand avait déjà proposé 6 millions en juillet dernier, cette fois on parle d'un montant qui serait un peu plus haut que 8 millions, plus un piurcentage à la revente plus des bonus.

De plus, le jeune milieu de terrain belge sera prêté jusqu'en juin à Malines, ce qui ferait une situation "win-win": le club peut apurer une partie de ses dettes et garde le joueur pour la fin du championnat.