Raskin est frustré: "Sans ce penalty, nous l'aurions emporté"

Nicolas Raskin, buteur de la soirée grâce à son papa, ne décolérait pas à la suite du penalty sifflé pour Benfica.

En première période, le jeune milieu de terrain Nicolas Raskin est venu placer sa tête sur un superbe centre de Laurent Jans. "Ce goal, je l’ai inscrit grâce à mon père" , a déclaré Raskin au micro de la RTBF. "Cela fait plusieurs semaines qu’il me dit que je dois essayer de m’infiltrer beaucoup plus dans le rectangle sur les centres. Ici, je l’ai fait, et le ballon de Laurent était parfait. J’ai sauté, joué le coup à fond, et marqué."

Malheureusement, les Portugais ont égalisé dans la foulée, et le scénario a été le même en seconde période: "Nous sommes assez frustrés, car je pense qu’on a fait un gros match contre une très bonne équipe de Benfica. On arrive à mener 2-1, et comme à l’aller, où on avait sifflé deux penaltys contre nous, on encaisse un but sur un penalty encore une fois quasiment inexistant. C’est très frustrant, car sans cela, j’étais sûr qu’on conservait le 2-1. Avec cette équipe très jeune, nous pouvons être fiers de notre match, et même de nos trois dernières rencontres en Europa League. "

Ce dimanche, retour à la Jupiler Pro League pour les Rouches qui se déplaceront à La Gantoise.