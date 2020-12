Romelu Lukaku, la malédiction de la Ligue des Champions

L'Inter de Romelu Lukaku a quitté la Ligue des champions par la petite porte. C'est un nouveau coup dans l'eau pour l'attaquant des Diables Rouges qui n'a jamais réellement filé le parfait amour avec la C1.

Pour les joueurs de football du monde entier, deux compétitions valent leur pesant d'or: la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. D'une certaine façon, on peut dire que cette dernière n'est pas très amie avec notre meilleur attaquant belge Romelu Lukaku.

Lors de ses débuts à Anderlecht, il n'a pu disputer que des tours préliminaires, jamais des matches de groupe. La première année, c'est Lyon qui avait mis fin à son rêve, avant la fameuse séance de tirs au but contre le Partizan la saison suivante. Nous étions alors dans l'exercice 2010-2011.

Le Diable Rouge devra attendre la saison 2017/2018 pour retrouver la piste aux étoiles de la C1 avec Manchester United. Une première place dans une poule composée de Bâle, du Benfica et du CSKA Moscou avant un huitième de finale contre le FC Séville...et une élimination.

La saison suivante, Lukaku retrouve la Ligue des Champions avec les Red Devils, dans un groupe composé de la Juventus, Valence et les YB Berne. Les Mancuniens terminent deuxième avant de retrouver le PSG au tour suivant. Le bras de Kimpembe envoie Lukaku en quart de finale... ce qui reste son meilleur résultat jusqu'ici. Le FC Barcelone se charge en effet de stopper les hommes de Solskjaer en quart de finale.

La suite, elle se joue du côté de l'Inter: deux éliminations dès la phase de groupe en deux saisons pour Lukaku et Conte, qui n'arrivent pas du tout à atteindre les huitièmes de finale. Bref, l'histoire d'amour entre Big Rom et la plus prestigieuse des coupes d'Europe a commencé tard et les deux amants n'ont toujours pas réussi à concrétiser cet amour.