Deux buts, trois rouges et match renversé dans les arrêts de jeu: la qualification dingue des Young Boys

Match très tendu, jeudi soir, à Berne, où les Young Boys et le CFR CLuj se disputaient la deuxième place du groupe A derrière la Roma. Un partage suffisait aux Suisses pour se qualifier, mais le match a commencé à basculer quand Gabriel Debeljuh a ouvert le score à la 84e minute offrant virtuellement au club roumain sa qualification pour les seizièmes de finale.

Mais le match a tourné dans les arrêts de jeu, quand l'arbitre accordait un penalty aux Young Boys et renvoyait le portier roumain, Cristian Balgradean aux vestiaires. Un penalty et une exclusion qui font débat en Roumanie.

Jean-Pierre Nsamé inscrivait le but de la qualification sur penalty et quelques minutes plus tard, Gianluca Gaudino enfonçait le clou. Avec deux exclusions supplémentaires au palmarès de cette fin de rencontre complètement folle: Nsamé, le buteur et Darmian Djokovic ont eux aussi été renvoyés aux vestiaires avant le coup de sifflet final.

Benoit Bastien gave a PENALTY to Young Boys and a RED card to CFR keeper Balgradean for simply punching the BALL!



The Transylvanian side absolutely robbed of a #UEL of a knockout place, tonight in Bern...



A shame@EuropaLeague @UEFA pic.twitter.com/U0b3YtPIde