Le PSV bat Utrecht, un jeune talent belge monte au jeu

Le PSV Eindhoven a repris la seconde place d'Eredivisie en battant le FC Utrecht, et un jeune joueur belge a participé à la fête.

Après le partage du Vitesse Arnhem de Loïs Openda (auteur d'un assist), le PSV Eindhoven pouvait reprendre la seconde place d'Eredivisie, derrière l'Ajax Amsterdam. Et il ne s'est pas fait briller : face au FC Utrecht, où l'international espoirs Othman Boussaid est entré à la 83e, le PSV l'a emporté (2-1) via des buts de Malen et Ihattaren.

On notera également, du côté d'Eindhoven, la montée au jeu du jeune Yorbe Vertessen (19 ans) : revenu d'une longue blessure, l'attaquant belge s'était directement montré à son avantage avec l'équipe réserve en D2 et a donc été récompensé par une grosse vingtaine de minutes de jeu en Eredivisie, ses premières cette saison et même ses toutes premières sous le maillot A !