Après Anele, l'Afrique du Sud à nouveau en deuil d'un international Bafana Bafana

En à peine un mois de temps, l'Afrique du Sud a perdu un second international dans un accident de la route : après l'ancien genkois Anele Ngcongca, c'est cette fois Motjeka Madisha, défenseur des Mamelodi Sundowns, qui a perdu la vie tragiquement dans la vie de samedi à dimanche. La sélection des Bafana a annoncé la triste nouvelle via les réseaux sociaux.

Madisha comptait 14 sélections avec l'Afrique du Sud. Les Mamelodi Sundowns sont à nouveau endeuillés, eux qui avaient accueilli Anele Ngcongca de 2016 à 2020 après sa carrière européenne.

#RIPMadisha 🙏🕊



Sad to wake up to the news of the sudden passing of Mamelodi Sundowns player, Motjeka Madisha

Another car accident 😢😭



My deepest condolences to family, friends and teammates 🙏 pic.twitter.com/3IF8AeFTPn