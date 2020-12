D1A à 18, Espoirs en D1B, licences pro plus souples : la Pro League se réunit ce lundi !

Ce lundi se tient la dernière assemblée générale de 2020 en Pro League, avec de nombreux sujets délicats sur la table.

Les clubs de Pro League se réunissent ce lundi à 15h30 avec de nombreux dossiers très importants à traiter, dont le premier et le plus chaud est celui du format du championnat : passée à 18 équipes en dernière minute suite à la saga Waasland-Beveren et la montée conjointe d'OHL et du Beerschot, la D1A devait revenir à 16 équipes en 2022-2023, et la saison 2021-2022 compter trois relégués pour rétablir l'équilibre.

Mais ce format fait peur à certains clubs, lit-on dans Het Nieuwsblad : le KV Courtrai et Zulte Waregem, entre autres clubs de ce qu'on appelle le "K11" (le "kleine 11", soit les 11 petits clubs), auraient réclamé l'extension du format à 18 pour une saison de plus, afin de limiter les risques financiers (et notamment de faillite) dans un contexte très délicat dû à la crise sanitaire. Une étude a été demandée au cabinet d'audit Deloitte.

D'autres Espoirs en D1B et en Amateurs

L'autre dossier au programme est celui de la D1B : le format actuel, avec le Club NXT comme seule équipe U23, est temporaire et il semblerait qu'on se dirige vers l'addition d'autres équipes Espoirs au second échelon de la Pro League, mais également en Nationale 1, le premier échelon amateur.

Ainsi, Anderlecht, le Standard et Genk aimeraient voir leurs Espoirs évoluer en D1B, tandis que La Gantoise, Charleroi et l'Antwerp se contenteraient de la Nationale 1 à condition que leurs jeunes puissent être promus vers la D1B en cas de bons résultats. La D1B compterait bien plus que 8 équipes : on parle de 12 à 18 équipes !

Des conditions de promotion plus aisées

Pour remplir la D1B plus facilement, les conditions d'accession au football professionnel, très strictes et qui ont coûté cher à Roulers et Virton la saison passée, pourraient être assouplies. Les licences pourraient donc être octroyées plus facilement. Une idée qui n'est pas au goût de tous : les clubs de D1B ont travaillé dur (et souvent dépensé beaucoup d'argent) pour se mettre aux normes, et voir celles-ci être revues à la baisse leur semblerait injuste.

Tous ces sujets seront donc débattus ce lundi et on s'en doute, les discussions seront longues et tendues ... sans garantir que des décisions seront prises. Affaire(s) à suivre !