L'homme fort de l'Excel Mouscron

Expérimenté et talentueux, l'international capverdien s'est vite acclimaté à Mouscron, au point de devenir l'atout numéro 1 des Hurlus dans la course au maintien.

Arrivé en toute fin de mercato, Nuno Da Costa avait déjà montré une partie de son potentiel lors de sa première sortie, le 18 octobre contre Eupen. Beaucoup de duels gagnés, quelques gestes techniques, des ballons conservés pour faire monter le bloc: sa première prestation avait été intéressante, mais il était "en manque de rythme" et "pas encore à 100%", disait-il à l'époque.

Deux mois plus tard, l'attaquant prêté par Nottingham Forest semble atteindre doucement son plein rendement. Et c'est d'ailleurs, entre autres, lui qui a tiré l'Excel vers le haut, samedi contre le Beerschot. Dans tous les bons coups, il a notamment inscrit un très joli but, avant de lancer le contre qui a permis à Mouscron de clore les débats d'une passe en profondeur millimétrée.

Ca m'a fait du bien de souffler un peu.

Le tout, alors qu'il avait été laissé au repos quelques jours plus tôt à OHL. Un repos salvateur... "Je crois que ça m'a fait du bien de souffler un peu", confiait-il samedi soir, dans les travées du Canonnier. "On enchaîne les matchs et les organismes ne sont pas habitués. Ça ne peut pas faire de mal de souffler et je crois que la fraîcheur nous a bien aidés à battre le Beerschot."

Ça a en tout cas bien réussi à l'international capverdien, auteur de son troisième but de la saison. "Le plus important, c'est la victoire, mais marquer pour un attaquant, ça fait toujours du bien", sourit-il. D'autant plus important que l'Excel a abandonné la lanterne rouge au STVV. Un adjuvant moral supplémentaire pour les Mouscronnois.

Et l'objectif des troupes de Jorge Simao est clair désormais: continuer à prendre des points pour s'écarter de la zone rouge et atteindre la trêve dans une position plus confortable. OHL mardi soir, le Standard dimanche et Malines le dimanche suivant seront autant d'occasions pour les Hurlus d'engranger des unités. Et Nuno Da Costa mettra toute son énergie au service du collectif pour y parvenir.