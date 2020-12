Kevin De Bruyne fait partie de l'équipe FIFA-The Best de l'année !

L'année 2020 aura été celle de la consécration pour Kevin De Bruyne : déjà élu Milieu UEFA de l'Année, le Diable Rouge a été intégré à l'équipe FIFA-The Best de l'année.

Sans grande surprise, peut-être, mais c'est tout de même un bel honneur : Kevin De Bruyne devient le deuxième belge de l'histoire à intégrer le 11 FIFA-The Best, après Eden Hazard, présent à deux reprises en 2018 et 2019. Le médian de Manchester City, déjà élu Milieu de l'Année UEFA plus tôt en 2020, est le premier joueur de l'histoire de son club à intégrer le Onze The Best.