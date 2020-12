Serie A : Maxime Busi et Parme battus, la Juventus ridiculisée à domicile

La Juventus recevait la Fiorentina ce mardi soir : réduite à 10 dès la 18e minute, elle a pris l'eau. Parme, de son côté, s'est incliné à Crotone, avec Maxime Busi au coup d'envoi.

Mauvaise journée pour la Juventus : déjà privée de sa victoire sur tapis vert face au Napoli, elle s'est inclinée sur sa propre pelouse face à la Fiorentina (0-3), ce qui laisse la Vieille Dame à 7 longueurs de la tête occupée par l'AC Milan. La Juventus s'est retrouvée réduite à 10 dès la 18e minute et l'expulsion de Juan Cuadrado. Dès la 3e, la Viola avait pris l'avantage sur un but de Vlahovic (assist de Ribéry). Un auto-but d'Alex Sandro et un but de Martin Caceres ont scellé le score.

Du côté de Crotone, Maxime Busi (titulaire et sorti à la pause) et Parme se sont inclinés (2-1) dans un duel important pour la lutte contre la relégation. Crotone, 18e de Serie A, revient désormais à 3 unités de Parme, 16e, et à 2 unités du premier non-relégable, La Spezia.

22/12/2020 18:30 Crotone - Parma 2-1 22/12/2020 20:45 Juventus - Fiorentina 0-3