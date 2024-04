🎥 Charles De Ketelaere encore décisif, l'Atalanta se battra bien pour un trophée dans trois semaines !

Battue au match aller, l'Atalanta a su inverser la vapeur en fin de rencontre pour s'offrir une place en finale de la Coupe d'Italie.

L'Atalanta Bergame disputait, ce mercredi, sa demi-finale retour de Coupe d'Italie. Battue 1-0 sur la pelouse de la Fiorentina au match aller, la Dea devait renverser la vapeur pour rejoindre la finale.

Et le club de Bergame prend rapidement les commandes. On ne joue pas encore depuis dix minutes, Koopmeiners ouvre déjà le score (1-0, 8e). Quelques minutes plus tard, Scamacca marque un superbe but sur un assist de De Ketelaere... annulé pour une faute offensive au début de l'action. Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec un score de 1-0, notre compatriote et les siens ont fait la moitié du boulot.

هدف عالمي من سكاماكا ولكن تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف.. شاهد اللقطة#أتلانتا_فيورنتينا#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/D4GLLhObK5 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 24, 2024

L'Atalanta, avec De Ketelaere, renverse la Fiorentina et jouera la finale de la Coupe d'Italie

En seconde période, Milenkovic de la Fiorentina est expulsé et, contre le cours du jeu, la Viola revient dans la rencontre via Martinez Quarta (1-1, 68e). Vingt-cinq minutes avant le terme, l'Atalanta est dehors.

Toutefois, les locaux vont pouvoir profiter de leur supériorité numérique pour faire la différence. Scamacca permet, cette fois, à De Ketelaere de réaliser sa passe décisive (2-1, 75e), et, dans le temps additionnel, l'Atalanta a validé sa qualification grâce à Lookman et Pasalic.

هدف خارق..



سكاماكا يسجل هدفاً للتاريخ في مرمي فيورنتينا.. شاهد واستمتع #أتلانتا_فيورنتينا#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/BKOWr6fZBS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 24, 2024

En finale de la Coppa Italia, Charles De Ketelaere et les siens défieront la Juventus, qui s'est qualifiée au détriment de la Lazio. La rencontre est prévue le 15 mai.