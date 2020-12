Le club de Mousa Dembélé serait celui tentant d'attirer Ivan Leko

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe ce mardi soir et ce mercredi matin : Ivan Leko aurait reçu une offre colossale en provenance de Chine, offre que le Croate considérerait sérieusement.

La conférence de presse d'Ivan Leko cette semaine sera très suivie et l'entraîneur de l'Antwerp devrait y donner plus d'informations concernant son avenir. Entre temps, on apprend plus de détails au sujet de l'offre venue de Chine qu'a reçu Ivan Leko : elle émanerait du club de Mousa Dembélé, le Guangzhou R&F.

Un club sans entraîneur depuis le départ d'un certain Giovanni Van Bronckhorst, qui n'avait pas pu obtenir les résultats escomptés, terminant 6e de la saison régulière et 11e au terme des matchs d'alignement.