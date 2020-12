Nils Schouterden confirme: "Je pars pour Chypre, sans pouvoir jouer à Bruges"

Nils Schouterden quitte donc Eupen ... avec effet immédiat. Il s'envole pour Larnaca où il va retrouver un ancien coéquipier.

Nisl Schouterden ne portera plus le maillot du KAS Eupen. L'ailier formé à Louvain s'en va vers des températures bien plus estivales: "Je vais quitter le club, j'ai un accord avec Larnaca, à Chypre. C'est difficile pour moi de quitter le club. J'en ai parlé avec le coach, à propos de mon futur mais aussi de ma vie, il m'a aussi conseillé de tenter l'aventure".

Un premier transfert à l'étranger donc pour celui qui a aussi porté les couleurs de STVV et de Malines. "Je voulais essayer autre chose, jouer une fois dans un autre pays. C'est aussi une belle opportunité pour moi de découvrir un autre football".

Un autre homme l'a convaincu de rejoindre Chypre: Florian Taulemesse, qui a joué à Eupen de 2013 à 2017. "J'en ai discuté avec lui, puisqu'il joue à Larnaca. il m'a expliqué comment est la vie là-bas, le football, comment cela se passe pour l'école des enfants. Je le connais très bien et je serai content de le retrouver".

Quand j'ai vu le temps ce matin à l'entraînement....

Malheureusement, il n'y aura pas de dernier match ce samedi sous le maillot des Germanophones: "A cause du Covid-19, je dois partir au plus vite car je serai en quarantaine en arrivant là-bas. Je ne pourrai pas jouer contre Bruges car je vais décoller samedi matin. Je quitte Eupen, un club que je connais très bien, un club famillial. C'est un "Hart-breaking", mais ce matin à l'entraînement quand j'ai vu le temps, la pluie et le début de la neige je me suis dit que j'avais fait un bon choix".

Schouterden part donc dans une dernière blague, avec un dernier sourire. Il va signer un contrat de 1.5 ans (+1 année en option) pour Larnaca.